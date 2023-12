Det er mye vær denne helga, og meteorologene på yr.no har nå sendt ut et enda farevarsel.

Fra før av er det meldt om betydelig snøskredfare, i tillegg til at mildværet gir fare for is og lokalt vanskelige kjøreforhold.

– Lyn og torden på vei inn fra havet og vi har sendt ut nytt farevarsel om mye lyn for deler av Nordland og Troms.

Hvis du har lyst til å sjekke hvor det lyner akkurat nå, kan du se på kartet lyn.met.no.