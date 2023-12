Det får VOL bekreftet når vi slår av en prat med Rannveig Eikill hos Meteorologisk institutt i Tromsø.

– Det skal bli litt ruskevær i helga, ja. Det er helt sant, erkjenner hun.

Foreløpig ligger temperaturene på rundt null, men de skal videre opp gjennom ettermiddagen og kvelden.

Det kan by på både sludd og regn, og Eikill gjør oppmerksom på at det er sendt ut farevarsel om is.

– Siden det er overgang til mildvær venter man litt glatte veier. Lokalt kan det bli ganske glatt, sier hun.

Skikkelig ruskevær

Ruskeværet melder for alvor sin ankomst natt til lørdag eller lørdag morgen.

– Det er et stort lavtrykk som brer seg over Norge og skaper ruskevær både på Vestlandet og i Nord-Norge, inkludert Vesterålen.

Vinden tar seg dermed opp. Lørdag kan det øke til sterk kuling fra sør, og natt til søndag kan det komme opp i en liten storm fra vest.

Nedbøren skal dessuten fortsette gjennom helga, med ei blanding av regn og sludd.

– Det kan se ut som vinden roer seg litt utover søndagen, men det skal fortsette å blåse utover den dagen også. Kraftigst blir det natt til søndag.

Utrygt for lyn og torden

Ikke bare blir det nedbør i alle fasonger og vind fra flere himmelretninger - attpåtil blir det utrygt for lyn og torden i helga.

– Det er vel en sjanse for lyn og torden utover ettermiddagen og kvelden i dag. Lørdag ettermiddag og kveld kan det også være fare for det i Vesterålen, sier Eikill.

Hun påpeker at det er litt vanskelig å forutsi tordenvær, men sier at vinterlyn uansett ikke pleier å gå like hyppig som sommerlyn.

Så langt i dag har det bare vært litt lyn og torden på Vestlandet, men det har vært ganske sporadisk.

– Det kan komme et og annet, sier Rannveig Eikill hos Meteorologisk institutt.

Kaaanskje fin jul

– Når skal dette uværet gi seg?

– Nå spør du godt. Det ser ut som den kraftigste vinden er på søndag, men utover neste uke begynner det å bli litt mer usikkert. Det ser ut som det kanskje kan komme et nytt lavtrykk mandag, noe som potensielt kan gi en ny runde med nedbør. Foreløpig ser det ut som det går litt lengre sør i Nordland.

– Det ser ikke like kraftig ut som det vi har nå. Det ser ut som det fortsetter med lavtrykksaktivitet i starten av neste uke, så ser det roligere ut utover neste uke. Fra og med onsdag ser det ut til at man får en kjøligere værtype igjen.

– Betyr det at prognosene foreløpig er gode rundt julaften?

– Julaften er nok ennå litt usikkert. Foreløpig ser det i hvert fall vinterlig og kaldt ut.