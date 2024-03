Det skriver Norges Fiskarlag og Andøya Space i ei pressemelding.

Bakgrunnen for avtalen er å bidra til best mulig sameksistens i havområdene rundt Andøya i tida som kommer.

– Avtalen skal bidra til at alle parter blir hensyntatt, og kan få gjennomført sine aktiviteter på en god måte, skriver de.

I en sak på Fiskarlagets nettsider sier leder Rune Solvang i Andøy Fiskarlag at det er gledelig med en avtale. Ifølge ham viser avtalen at det er vilje og forståelse fra begge sider for å få samarbeidet til å fungere.

– Vi er ikke mot utvikling i Andøy kommune. Samtidig er vi opptatt av at fiskeriene må ivaretas knyttet til at å ta vare på næringens behov for tilgang på fiskeplassene når fisken er der og den aktivitet som allerede på plass i næringen vår. Og så må vi evaluere om hvor godt avtalen har fungert når vi kommer et år frem i tid, sier han.

Usikre effekter

Fiskarlaget og Andøya Space-konsernet påpeker i pressemeldinga at det er forventet økt aktivitet i forbindelse med åpninga av den nye romhavna, og at det fra før pågår mange aktiviteter som i økende grad er til hinder og ulempe for fiskerinæringa i området.

– Samtidig er fiskeriene og fiskeområdene ved Andøya svært viktige, både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Dette stiller store krav til god koordinering, skriver de.

Partene skriver videre at det fortsatt er betydelig usikkerhet knyttet til hvilke effekter den økte aktiviteten rundt Andøya har, og kan få, på artsmangfoldet og bestandenes tilgjengelighet.

– Å legge til grunn dagens erfaringer, samtidig som det gjennomføres ny koordinert forskning, vil bli en viktig brikke for å sikre sameksistens i framtiden. Fiskarlaget og Andøya Space-konsernet er derfor enige om å ta initiativ overfor eiere, myndigheter og virkemiddelapparatet, i forhold til at de må avsette tilstrekkelige ressurser til slik kunnskapsinnhenting, sier Sverre Johansen, generalsekretær i Norges Fiskarlag, i pressemeldinga.

Konsernsjef Ketil Olsen i Andøya Space sier at de skal bruke det neste året godt for å innhente erfaringer og bedre kunnskap. Foto: Arkiv/Tony Gulla Sivertsen

Varighet ett år – i første omgang

Partene har sammen foreslått tiltak for bedre koordinering og samhandling.

Blant annet er det definert tidspunkter for ulike aktiviteter, og i hvilke områder aktiviteter skal begrenses.

– Slik ønsker partene å sikre at aktivitetene, som Andøya Space konsernet gjennomfører, ikke gir nevneverdig negativ påvirkning på viktige gyte- og oppvekstområder, eller på fiskeriene. Aktivitetene skal heller ikke gå ut over hensynet til sjømattrygghet, skriver de.

Den nye samarbeidsavtalen har varighet på 1 år, med mulighet til forlengelse. Målet er å reforhandle avtalen i god tid før den utløper i januar 2025.

– Vi skal gjøre vårt for å sikre at alle aktørene rundt Andøya forstår behovet for å være mer koordinert, både relatert til omfanget av aktivitetene og til at alle tar felles ansvar for miljø- og bærekraft rundt aktivitetene som skal gjennomføres, sier Ketil Olsen, konsernsjef i Andøya Space-konsernet, i pressemeldinga.

– Vi skal bruke det neste året godt for å innhente erfaringer og bedre kunnskap. Vi vil stille krav til våre kunder, parallelt med at vi må være lydhøre overfor fiskerinæringa og øvrige interessenter lokalt. Det er et stort lokalsamfunn på Andøya, som er avhengig av at vi klarer å finne fram til gode sameksistensløsninger.