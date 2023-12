Forbrukertilsynet skriver i en pressemelding at de denne høsten har hatt fire ulike tilsynssaker om størrelsen på fakturagebyr.

Nå har tilsynsmyndigheten varslet selskapene Convene, Telenor og Telia om at de har til intensjon å fatte vedtak som forbyr selskapene å ta ulovlig høye gebyrer når de fakturerer forbrukere.

Millionbøter

Selskapene risikerer bøter på henholdsvis 3 millioner, 2,2 millioner og 1,3 millioner kroner i uken, dersom de ikke føyer seg etter vedtaket fra Forbrukertilsynet.

VOL har tidligere skrevet om Convene AS som blant annet leverer faktureringstjenester til legesentre i flere av kommunene i Vesterålen:

– Alvorlig

– Vi ser alvorlig på at mange næringsdrivende ikke følger lovens regler som begrenser størrelsen på fakturagebyrer, sier Trond Rønningen, direktør i Forbrukertilsynet i pressemeldingen.

– Her er det åpenbart mange bransjer og selskaper som må sette seg inn i lovverket og snarest mulig endre sin praksis for å unngå lovbrudd, fortsetter han.

Ifølge loven kan ikke et gebyr for å få en faktura overstige de faktiske kostnadene for selskapet ved fakturering.

«Når næringsdrivende regner ut hva som er deres faktiske kostnad ved utstedelse og sending av faktura, kan man bare ta inn kostnader som er knyttet til hver enkelt kundes valg av faktura som betalingsmåte. Det er ikke lov å inkludere kostnader til lønn, IT-systemer eller utstyr når en regner ut fakturagebyr», opplyser tilsynet i pressemeldingen.

Endret praksis

Det fjerde selskapet som det ble ført tilsyn med i høst var teleoperatøren Ice Communication Norge AS. Ifølge pressemeldingen fra Forbrukertilsynet ble det åpnet tilsynssak også mot dette selskapet, men den ble lukket da selskapet valgte å endre sin faktureringspraksis etter veiledning fra tilsynet.

– Hvis de tre andre selskapene som det ble ført tilsyn med endrer sin praksis senest 18. januar 2024, vil vi ikke fatte vedtakene, skriver Forbrukertilsynet.

Ukentlige bøter

I motsatt fall varsler de at selskapene risikerer store bøter for å fortsette å bryte loven.

– Vi har varslet Convene om en bot på 3.000.000 kroner per uke de eventuelt fortsetter praksisen, mens Telenor og Telia har fått varsel om ukesbøter på henholdsvis 2.200.000 kroner og 1.300.000 kroner, skriver tilsynet.

Store selskaper

Forbrukertilsynet begrunner tilsynet mot nettopp disse selskapene med at de fakturerer for tjenester som stort sett alle forbrukere benytter seg av, at de er de største innen sin bransje, og at deres praksis rammer svært mange forbrukere.

De varsler at de fremover vil føre tilsyn også med andre selskaper og andre bransjer.

Uenige i lovligheten

Til NRK uttaler alle de tre selskapene at de er uenige i Forbrukertilsynets vurdering av at fakturagebyrene de tar er ulovlige. Hvert av selskapene sier samtidig at de er i ferd med å gjøre en ny gjennomgang og vurdering av sin praksis.