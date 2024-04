Onsdag 10. april ble Sortland kommune informert om at det har vært en episode, med en angivelig lekepistol ved en skole i kommunen,

– Politiet er på saken og foresatte er informert. Vi beklager sen informasjon ut fra Sortland kommune, det er mange som skal bli ivaretatt i en slik situasjon. Politiet ble raskt involvert, og gjør sine undersøkelser, skriver kommunen.

– Politiet vil, etter at mange har uttrykt bekymring være til stede ved skolen i morgen, dette som et trygghetsskapende tiltak for å trygge barn, foresatte og ansatte. Det er vi takknemlig for at de gjør.

– Det vil bli innkalt til et åpent møte for foresatte ved den aktuelle skolen, sier kommunalsjef oppvekst, Erik Strand.