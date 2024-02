Kapasiteten på strøm er med andre ord svært anstrengt, skriver Andøy kommune i ei pressemelding, der innbyggerne oppfordres til å være forsiktig med strømbruken.

For tiden får Andøy kommune strøm via Noranett sin reserveforsyning, med støtte fra Flystasjonens reservestrøm.

– Det er viktig at alle gjør sitt for å begrense eget strømforbruk. Se over hva du kan slukke, dra ned varmen eller bruk annen oppvarming enn strøm, skriver kommunen.

Ifølge Noranett sine hjemmesider har man foreløpig kontroll i Andøy, men folk oppfordres til å fortsette å spare på strømmen.

Kartet som viser kunder berørt av strømstans viser klokken 15.25 at det er 176 berørte kunder.

– Det har oppstått en feil i strømnettet som har medført avbrudd i strømforsyningen. Vi arbeider med saken og vet foreløpig ikke når strømmen kan ventes å være tilbake, skriver Noranett på sin hjemmeside.

På grunn av strømsituasjon i Andøy, oppfordres folk til å spare på strømmen og i ei pressemelding har kommunen listet opp utsalgssteder for ved: Monter, Andenes (480 93 300) Vesterålen vekst, Andenes (916 64 120) Magnar Elling Svandal, Andenes (900 89 459) Åse Arbeidssenter, Åse (481 42 238) Ole Nils Vollan, Åse (911 66 937) Bjørn Arne Skoglund, Åse (416 60 808) Arnt Sture Falch, Strandland (905 29 376) Tor Hallvard Gregersen, Forfjord (951 94 991) Frits Erling Andreassen, Liland (905 91 834) Sortland Arbeidssenter, Sortland (474 67 484) Østingsens Produksjon, Sortland (481 50 606)

– Alle gatelys med styringsmulighet (både kommunale veier og fylkesveier) i Andøy kommune holdes slukket inntil vi har normal strømforsyning, ifølge pressemeldinga fra Andøy kommune.

I løpet av neste uke

Over 4000 kunder mistet torsdag strømmen etter feil på hovedforsyningen til Andøy kommune. Fredag har store deler av Andøy fått tilbake strøm via Noranetts reserveforsyning.

– Det må likevel påregnes noe ustabilitet i strøm- og mobilnettet de neste dagene. Reserveforsyningen har begrenset kapasitet og kommunen oppfordrer derfor alle om å holde igjen på strømforbruket, frem til strømforsyningen er tilbake til normalt, skriver kommunen på sine hjemmesider.

Man forventer normal strømforsyning i løpet av kommende uke.

– Personer som behøver tilgang til strøm for å lade medisinsk utstyr kan kontakt Andøy kommune; Nord: 975 96 642, Sør: 995 77 525, skriver kommunen på sine hjemmesider.