Det melder Medietilsynet i en pressemelding fredag.

Endringen er gjort etter at Nordisk Film Distribusjon klaget på vedtaket om aldersgrense 15 år på filmen. Medietilsynet opprettholdt vedtaket under tvil og sendte saken over til Medieklagenemnda for endelig avgjørelse.

Nå har nemnda gitt Nordisk Film Distribusjon medhold i at filmen skal ha aldersgrense 12 år.

I begrunnelsen trekker nemnda spesielt fram barns rett på informasjon, og at dette særlig gjelder for denne filmen som tar opp en hendelse av historisk betydning for Norge. I tillegg er filmen egnet for å belyse aktuelle problemstillinger.

– I Medietilsynets vurdering av filmen var det tvil, og den vippet mellom aldersgrensene 12 og 15 år. Vi tar til etterretning at Medieklagenemnda i enda større grad enn oss har vektlagt barns rett til informasjon og har nå endret aldersgrensen til 12 år, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, i pressemeldingen.