Norsk Folkehjelp har lokallag rundt omkring i hele Norge, og har tidligere hatt et lokalt lag i Vesterålen.

Denne uka annonserer de at de starter opp igjen.

– Vi ser behovet for økt tilstedeværelse og innsats for et trygt lokalsamfunn også i Vesterålen, skriver organisasjonen i en pressemelding.

De trenger flere frivillige og håper mange møter opp på oppstartsmøte på Kulturfabrikken torsdag 22. februar.

– Som en del av den frivillige redningstjenesten får du muligheten til å kurses innen førstehjelp, søk og redning og samband, og etterhvert bli godkjent mannskap. Som samfunnsengasjert frivillig hos oss kan du engasjere deg i det du interesserer deg mest for innen inkludering av flyktninger og innvandrere, antirasisme eller internasjonal solidaritet, opplyser Norsk Folkehjelp.