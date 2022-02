Kamila Valieva er jenta som trollbandt kunstløpverden under lagkonkurransen tidlig i OL. Da landet hun som første kvinne i historien et kvadruppelsprang i OL, et sprang der utøveren gjør fire rotasjoner i luften. Spranget var en viktig årsak til at Russland, eller ROC som de heter under OL, gikk til topps og vant gull i kunstløpernes lagkonkurranse. Valieva, som fyller 16 år i april, har tatt kunstløp for kvinner til nye høyder. Med et teknisk vanskelig program ble hun europamester i januar og gikk inn i OL som favoritt i kvinneøvelsen i OL. Men en positiv dopingprøve fra et stevne i Russland 25. desember, har stukket kjepper i hjulene. Foreløpig har ikke de russiske vinnerne fra lagkonkurransen får sine gullmedaljer.

De russiske utøverne får ikke konkurrere under eget flagg i OL. Bakgrunnen er avsløringene om juks med dopingprøver i forbindelse med OL i Sotsji i 2014. I PyeongChang for fire år siden var det flere russiske utøvere som ble nektet å delta, blant andre langrennsstjernen Sergej Ustiugov og skiskytteren Anton Sjipulin, på grunn av beskyldninger om doping. Det var for eksempel bare ti russiske friidrettsutøvere som fikk invitasjon til å delta under sommer-OL i Tokyo sist høst. Russiske idrettsmyndigheter og utøvere mener seg forfulgt.

Idrettens Voldgiftsrett (CAS) har besluttet at Valieva skal få konkurrere i OL mens behandlingen av dopingsaken hennes pågår. Flere medier meldte mandag at det likevel ikke vil bli noen medaljeseremoni etter den individuelle kunstløpskonkurransen om Valieva tar medalje. Det vil heller ikke bli avholdt medaljeseremoni for lagkonkurransen, ettersom Valieva er under etterforskning for brudd på dopingreglene. Det er det forbudte stoffet trimetazidin er funnet i dopingprøven hun avla 25. desember. Dette er et stoff som ifølge Nettavisen kan øke utholdenheten. På grunn av Valievas alder rettes etterforskningen også mot hennes trenerregime med Eteri Tutberidze i spissen, en trener som har trent frem flere unge kvinnelige utøvere de siste årene, men der utøverne som regel har forsvunnet etter bare et par sesonger på toppen. Blant annet skriver NBC at utøverne lagt opp tidlig som følge av skader og spiseforstyrrelser.

Siste ord er ikke sagt i denne saken, som kommer til å bli en av de store snakkisene etter årets vinter-OL. Avgjørelsen fra CAS, som ikke er noen endelig dom, har gitt håp hos de russiske idrettsmyndighetene om at de i det minste skal få beholde seieren fra lagkonkurransen. En kan bare tenke seg hvordan det er for en 15-åring å stå i denne stormen, og hvorfor ikke russiske idrettsledere bare skånte henne ved å sende henne hjem da nyheten om den positive dopingprøven sprakk. Det finnes nok av nasjoner som ville valgt den løsningen. Men samtidig kan det virke som å russiske idrettsmyndigheter benytter denne anledningen til å forsterke sitt budskap som en forfulgt idrettsnasjon og skyve en 15-åring foran seg i den kampen. Kaoset rundt Valieva og hennes deltakelse har på nytt skapt kaos rundt Russland og deres myndigheters holdninger til organisert doping. Det har for lengst kastet skygger over nesten alt annet sportlig i Beijing. Vi har til og med glemt menneskerettigheter ...