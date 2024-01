Forrige sesong spilte han på IL Morild, der han spilte 17 kamper og scoret fire mål. Nå er både han og Sortland IL glade for at Jørgensen er tilbake på A-laget ut 2024-sesongen.

– Jeg vet hva Sortland IL betyr for mange og jeg skal gjøre alt jeg kan for at vi oppnår våre mål. Det er en fantastisk tid for klubben og jeg gleder meg til å komme i gang, sier Marius Jørgensen, før han fortsetter:

– Klubben er veldig viktig for meg. Jeg har lyst til å være en del av dette nå og få Sortland IL tilbake der de hører hjemme, avslutter han.

Marius Johansen, daglig leder i Sortland IL, sier at klubben er veldig fornøyd med å få Jørgensen tilbake og at de vet hva de får i han.

– Han er uten tvil med på å styrke stallen vår. Han er en veldig fotballklok spiller, som er bra i duellene, er god med ballen og gjør sine medspillere bedre, sier Johansen.

– Rollemodell

Sortland IL trener Frank Aspelund beskriver Marius Jørgensen slik etter at overgangen var et faktum:

– Marius Jørgensen er en ny stor signering for oss. Han tilfører oss enorm erfaring og kvalitet. En klassespiller med få eller ingen svakheter. En totalpakke som passer perfekt inn i vår kreative spillestil, sier han og avslutter:

– Marius vil med sine egenskaper bidra som en svært god rollemodell ovenfor de yngre i gruppa, avslutter Aspelund.