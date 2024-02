Allerede har gjengen bak Fæsterålen lansert Rotlaus, Carina Dahl og Emilie Hollow til 2024-utgaven av festivalen.

Sist ut er altså svenske Jason "Timbuktu" Diakité.

– Vi er superhappy med å kunne bekrefte at Timbuktu vil være en del av Fæsterålen, sier festivalsjef Stein Inge Pedersen i ei pressemelding.

– Han er en artist som ikke bare skaper feststemning, men også evner å laise steminga opp på et skyhøyt nivå. Dette blir en unik mulighet for Vesterålen å oppleve en slik verdensklasses artist.

En av få festivaler i sommer

Timbuktu, kjent for hits som "Alla vill till himmelen men ingen vill dö", "Det löser sig" og "The botten is nådd", har vunnet åtte Grammy-priser og fire P3 Guld-utmerkelser gjennom sin karriere.

Når Timbuktu er ferdig å spille på Fæsterålen, returnerer han ifølge arrangøren til Hong Kong der han bor nå for tiden. Fæsterålen blir en av få festivaler han gjør i sommer.

– Vi har sprengt artistbudsjettet i år, og dette er en artist vi lenge har ønsket å booke, sier Pedersen.

Årets Fæsterålen går av stabelen 30.–31. august.