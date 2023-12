Det går mot slutten av 2023, og tid for å oppsummere viktige hendelser.

I Vesterålen har nyhetsåret 2023 vært nokså prega av politikk, mye på grunn av høstens kommune- og fylkestingsvalg.

Andre store saker vi har fulgt gjennom året er blant annet kuttprosessen i Helse Nord, vanskelige økonomiske tider, omveltninger i flere av Vesterålens kommuners administrasjon, klagene mot møbelbutikken Rocka Møbler, samt mange ulykker og alvorlige hendelser.

VOL markerte i 2023 også 25 år som Vesterålens nettportal og viktige nyhetskilde, og de ansatte reflekterte over hvor de var på den tida VOL ble lansert.

Tradisjon tro, skal vi VOL-ansatte også i år svare på hva vi husker best fra nyhetsåret, og reflektere litt over hvordan vi tror det kommende nyhetsåret blir.

Her er spørsmålene vi har svart på:

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

Erik Andreassen

Ansvarlig redaktør og daglig leder

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– Vanskelig å komme utenom det som skjer i Ukraina og Gaza. I Norge og Vesterålen er det valget i september jeg husker best. Høyre som den store valgvinneren, etterfulgt av Solberg-saken som har preget mediebildet i høst.

Brøytesaken på Sortland var en snakkis i vintermånedene som jeg husker godt. I tillegg har det vært flere saker som man i Bø gjerne skulle vært foruten, men som er vanskelig å glemme med det første.

Ellers er det vanskelig å glemme volleyballprestasjonene til Øksil, med to eliteserielag fra Myre. Ekte dugnadsånd og et engasjement som er inspirerende. Det er rett og slett imponerende hva de får til!

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Tusenvis av drepte barn på Gaza, uten tvil. Samtidig må vi ikke glemme at det også fortsatt skjer grusomme ting på ukrainsk jord.

Det har vært flere alvorlige hendelser i Vesterålen i år, men det er kanskje ikke de jeg husker best. Dette er jo mitt første hele år der jeg bor i regionen, og jeg synes det er engasjerende å se hvor flinke folk er til å samle seg når noe virkelig står på spill. Det har man kanskje først og fremst sett i Helse Nord-saken, men det har også vært markeringer mot hallutsettelse og nedlegging av skoler og barnehager.

Folk stiller opp i hopetall og sier tydelig ifra. Det er noe ethvert lokalsamfunn trenger, uansett hva man måtte mene. Så det har gjort inntrykk på en tilflytter.

Jeg synes det er engasjerende å se hvor flinke folk er til å samle seg når noe virkelig står på spill. Erik Andreassen, ansvarlig redaktør og daglig leder i VOL

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Umulig å spå hvordan situasjonen i Ukraina og Gaza vil utvikle seg, men de vil trolig prege nyhetsbildet også fremover.

I fjor svarte jeg at jeg trodde 2023 kom til å handle en del om økonomi, blant annet gjennom dyre matvarer, strøm og rente. Det har det for så vidt også gjort, og jeg ser ikke bort fra at dette også vil prege debatten neste år.

I Vesterålen har det flere steder vært stor uenighet rundt budsjettene nå i desember. Det er krevende tider, og det skal bli interessant å se hvordan dette utfolder seg i praksis i de ulike kommunene neste år.

Ellers vil selvfølgelig Helse Nord-saken bli viktig, i hvert fall frem til en avgjørelse er tatt. Den påvirker oss alle sammen.

Ann-Julie Nordgaard Steffenakk

Nyhetsredaktør

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– Det som popper først opp i hodet mitt på lokalt nivå er sakene om kaoset i Bø når det gjelder tidligere kommunedirektør og tidligere økonomisjef, som ble suspendert og oppsagt. Det har jo skjedd litt i sistnevnte sak siden den gang, men dette er saker jeg husker godt.

Jeg kommer nok heller ikke utenom å nevne sakene som min kollega Ole-Kristian Anfinsen skrev om brøytekaoset i Sortland og Proff Brøyting AS.

Ellers var valgdagen 11. september, der vi i VOL hadde egen valgsending, en merkedag. Jeg var for første gang utegående reporter, som er en utrolig morsom erfaring å ha med seg videre.

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Å være på jobb når ulykker, spesielt alvorlige ulykker skjer, er alltid spesielt og noe som gjør inntrykk på meg.

– Utover det gjorde saken til kollega i Andøyposten, Linn-Cecilie Rønneberg, om Stig-Raymond Jensen, som ble pappa ved hjelp av surrogati og som etter det ble siktet for menneskehandel, mye inntrykk på meg. Ikke bare er historien sterk, men Linn-Cecilie greide både via tekst og bilder å skape en ekstra dimensjon som berører, noe som skal en del til for å få til. Å ivareta etiske hensyn er veldig viktig, men ikke alltid like enkelt, i vår jobb. Det greide hun også å gjøre fotomessig knyttet til Jensens sønn.

Hvis jeg løfter blikket og ser mer på et internasjonalt nivå, har selvfølgelig Israel/Palestina-konflikten, krigen som brøt ut 7. oktober og dekningen derfra gjort stort inntrykk.

Å være på jobb når ulykker, spesielt alvorlige ulykker skjer, er alltid spesielt og noe som gjør inntrykk på meg. Ann-Julie Nordgaard Steffenakk, nyhetsredaktør i VOL

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Jeg tror nok dessverre at det vil bli mye krig og elendighet også i 2024. Økonomi vil nok også være i høysetet tema-messig, men forhåpentligvis (krysser fingrene) fordi at pila vil starte å peke i litt mer riktig retning.

Lokalt i Vesterålen tror jeg vi også til neste år vil få høre en del mer om hvilke større investeringsprosjekter kommunene skal prioritere/avvente/droppe, hvor det skal kuttes i drift, hva som regnes som forsvarlig tjenesteleveranse til innbyggerne og hvilke skoler som anbefales lagt ned.

Tone Marit Sørensen

Journalist

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– 2023 har vært preget av krig og kriser. På mange måter er det et mørkt år vi har lagt bak oss, 2023 har vært preget av kriger og dyrtid, bomber og rentehevinger som gjør at de aller fleste er blitt litt mer bekymret.

Utviklingen i Ukraina der ett av våre naboland har gått til krig og nå sist krigen på Gaza har gitt bilder som har brent seg fast.

Men der er lyspunkter og en hel del fremtidstro også, for Vesterålen sin del. I Bø er det befolkningsvekst takket være tilflyttere. På Stokmarknes har Petter Stordalen sine ord i behold når han mente at det vil bli et før og etter nyhotellet, da jeg intervjuet han under åpningen av hotell Richard With. Og flere steder satser reiselivsaktører på at turistene snart blir lei av å kjøre i kø i naboregionen og gir seg til å oppdage nye perler.

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Som nyhetsjournalist krever det litt å se tilbake på ett år, siden der er mange saker som produseres, og så snart der er trykket på publiseringsknappen er det oftest å haste videre. En viktig del av samfunnsoppdraget er å sette søkelys på kritikkverdige forhold.

Jeg minnes saken om Tone Merete og familien, som føler at de var blitt sviktet av det kommunale kriseteamet etter ei tragisk dødsulykke. Her bistod også akuttlege Mads Gilbert med å belyse hvor viktig det er at kommuner har denne type funksjoner på plass- et velfungerende psykososialt kriseteam. Ingen mennesker kan vite på forhånd hvordan man reagerer – og en krise kan ramme hvem som helst av oss.

En journalistisk refleks som ligger mitt hjerte nært er å ta den svakestes parti, og sette søkelys på urettferdighet. I januar skrev jeg om hjemmesykepleierne som i mange år vinterstid kun har hatt bomullsbukser som uniform – et dårlig hyr for slaps og snøstorm.

Som ansvarlig for Bø går det ikke an å komme utenom alt oppstyret i kommuneadministrasjonen, med tidligere økonomisjef Mboob. Noe av det som av og til er mest krevende og frustrerende jeg vil huske i året som gikk er sakene det ikke ble tid til, der det ikke ble en løsning.

Fiskeriene er en utrolig viktig del av Vesterålen, vi bor i en av regionene i landet som eksporterer mest sjømat, og blant mine nyttårsforsett er å oftere ta turen innom bedrifter som Safe Track Foods i Bø, der innovative hoder har utviklet en ny metode for tørking av tørrfisk. Dermed kan produktet hele landsdelen, Bergen by og omlandet ellers er bygget av, fortsatt tillages selv om klimaendringene drar seg til med et villere, mildere og våtere vær.

En journalistisk refleks som ligger mitt hjerte nært er å ta den svakestes parti, og sette søkelys på urettferdighet. Tone Marit Sørensen

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Jeg tror 2024 vil bli både spennende, utfordrende og uhyre interessant. I ei tid som spinner stadig fortere kan det være godt for noen og enhver å ta en fot i bakken og se seg rundt – i takknemlighet for det vi har: fred, natur og velstand. Der finnes alltid nye muligheter og ikke minst, der er håp i hengende snøre.

Ole Kristian Anfinsen

Journalist

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– Det har skjedd mye som var spennende, interessant, overraskende eller tragisk i Vesterålen i året som har gått. De sakene som har festet seg best i minnet er nok omveltningene i administrasjonen i Bø, Rocka Møbler-konkursen, multekonfliktene i sommer, beslutningen om The Whale, kameraene på toalettet på Hadsel videregående skole, Guttorm fra Bø som fant kona via flaskepost, saken om Stig Raymond Jensen, åpningen av Andøya Spaceport, og at VOL feiret 25 år.

Av saker som jeg selv var så heldig å få være med og jobbe med er det kanskje brøytesakene fra forrige vinter og vår, kommunevalget, Orions siste reiser, og Fæsterålen som jeg husker best. Alle saker som var veldig forskjellige, utfordrende, og veldig spennende og lærerike å jobbe med.

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Det som gjør størst inntrykk er egentlig alle de sakene vi ikke skrev om. Enten fordi vi ikke rakk, fordi vi ikke fant de riktige kildene, fordi noen ikke ønsket eller hadde mulighet til å stå frem, eller fordi saken aldri kom oss for øre. Det er mange som har gode historier å fortelle, eller kritikkverdige forhold å sette lys på, mange svakerestilte som faller gjennom sprekkene i systemet. Jeg håper at vi kan få frem enda flere av disse sakene i 2024.

Det som gjør størst inntrykk er egentlig alle de sakene vi ikke skrev om. Enten fordi vi ikke rakk, fordi vi ikke fant de riktige kildene, fordi noen ikke ønsket eller hadde mulighet til å stå frem, eller fordi saken aldri kom oss for øre. Ole Kristian Anfinsen, journalist i VOL

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Det beste med å jobbe med nyheter er nettopp at det er umulig å spå. Men jeg tror det blir flere saker om folk som preges av den økonomiske situasjonen, flere saker om ekstremvær, fortsatt tøffe utfordringer for Helse Nord, flere utfordrende saker for politikerne i kommunene i Vesterålen som nå skal gjennomføre valgløftene sine fra i fjor, nye krangler om molter, og at både Andøya Space og videre bruk av flystasjonen vil fortsette å være aktuelle.

Dagny Ulland

Journalist

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– Når det gjelder VOL sine saker husker jeg kanskje best mye av oppstyret rundt brøytingen forrige vinter. Jeg husker også godt sakene om Rocka Møbler og misfornøyde kunder, samt årets valg.

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Økonomisjefsaken i Bø husker jeg veldig godt. Her er det vanskelig å trekke frem én sak, men da nyheten kom var det helt klart interessant å følge med. Noe annet som har gjort inntrykk på meg er engasjementet til innbyggerne. Nylig hadde vi en uke med tre protester i tre kommuner, det sier mye om at folkelig engasjement finnes her i Vesterålen. Det imponerer og gjør inntrykk.

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Krig og økonomi har vært store og gjentakende temaer i 2023, det vil det nok også bli i 2024. Boligpriser og matvarepriser vil vi nok lese mye, det samme om krig og konflikter. Men blant det mørke og triste håper jeg vi også får oppleve håp og lysere tider. Akkurat hva det skulle være er vanskelig å svare på.

Ingrid Larsen

Journalist

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– I år har det vært kommunevalg, så det ligger selvsagt friskt i minnet. Jeg fikk også lov til å være med på Havila sin ekspedisjon inn i Eidsfjorden i høst hvor jeg lærte mye lokalhistorie. Det var veldig gøy å se hvor mye glede turen skapte for både mannskapet og for de lokale med en tilknytning til fjorden.

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Helse Nord har foreslått flere drastiske kutt i sykehustilbudene i Nord-Norge og det har skapt sterke reaksjoner. I Lofoten, hvor sykehuset er nedleggingstruet, møtte flere hundre opp til protest noe som viser det lokale engasjementet for å bevare sykehustilbudet i nord.

Det har jo skjedd en del i verden og det har vært mye fokus på krig. De siste månedene har det vært mange grusomme bilder og fortellinger fra Gaza.

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Jeg tror nok det vil fortsette å være mye fokus på økonomi, kronekurs og renter. Ellers tror det kommer til å fortsette å skje mye spennende i Vesterålen, og jeg håper at det blir et roligere verdensbilde med mindre krig.

Rune Hals

Journalist

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

Foto: Privat

– Sakene jeg husker aller best er nok de som ble laget i forbindelse med valget, både i tiden før og etter. Det er jo ikke hvert år det er kommune- og fylkestingsvalg, og det er naturlig nok noe som preger nyhetsbildet og som vi bruker mye tid på i lokalavisene. Ellers vil jeg trekke fram suspensjonene av kommunedirektøren og økonomisjefen i Bø kommune og kaoset som fulgte i etterkant.

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Det må bli kuttprosessen i Helse Nord. Å se hvor mange som engasjerer seg når det er snakk om å legge ned fødetilbud eller akuttberedskap ved lokalsykehuset sitt, gjør inntrykk. Dette er en sak som har engasjert mye også her i Vesterålen. Hvis sykehus i naboregionene skulle miste funksjoner er det noe som vil ha innvirkning på oss og hele landsdelen for øvrig.

Alt i alt er jeg ikke veldig optimistisk for nyhetsåret 2024, men jeg blir gjerne positivt overrasket. Rune Hals, journalist i VOL

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– I riksmediene er jeg jo forberedt på nok et år med et nyhetsbilde preget av krig og elendighet. Det blir spennende å se om vi fortsetter ut i 2024 med politiske skandaler i Norge, og presidentvalget i USA kommer naturligvis til å ta stor plass.

Lokalt er det vanskelig å spå hva som kommer til å skje, men det blir interessant å følge med på den økonomiske situasjonen for kommunene, næringslivet og folk flest. Mange har det tøft nå, og jeg tror ikke det blir bedre i 2024. Alt i alt er jeg ikke veldig optimistisk for nyhetsåret 2024, men jeg blir gjerne positivt overrasket.

Kristine Lindebø

Featurejournalist

Foto: Privat

– Hvilke saker husker du best fra 2023?

– Det er trist å tenke tilbake på 2023, synes jeg, med to kriger så tett på oss, i Ukraina, og i Gaza. En del av meg får behov for å få med meg alt, en del av meg orker nesten ikke ta det inn.

Samtidig løper økonomien løpsk her hjemme, og for første gang i livet følger jeg virkelig med på rentehevinger, matpriser, og leser lange analyser om økonomi.

Fra Vesterålen spesielt, husker jeg best valgnatta, at det kom flere nye kafeer og utesteder på Sortland, og ikke minst Helse Nords planer om å flytte livsviktig helsehjelp for å spare penger, som jeg skrev en kommentar om nå i desember.

Jeg velger å tro på 2024. Kristine Lindebø, featurejournalist i VOL

– Hvilken sak har gjort størst inntrykk på deg i løpet av året?

– Det er definitivt antall drepte barn i Gaza. Over 8.000 barn, drept, siden 7. oktober. Ingen barn skal dø i krig.

For Vesterålens og min egen del, er det nyheten om Helse Nord sine planer om å flytte, kutte, stenge og forverre helse- og sykehustilbudet i hele regionen, som har gjort størst inntrykk. Jeg forstår at alt koster penger, men jeg forstår ikke hvordan penger kan settes foran liv.

– Hvordan tror du nyhetsåret 2024 blir?

– Jeg håper og tror på mange flere lysglimt i 2024: Russland trekker alle styrker ut av Ukraina. Israel stopper bombinga i Gaza og blir enig med Palestina om en tostatsløsning, som sikrer varig fred. Helse Nord snur, og går inn for å styrke hvert enkelt lokalsykehus og helsetilbudet generelt, i Vesterålen, Ofoten og Lofoten. Sortland får et levende sentrum, med et yrende torg og flere koselige kafeer og barer. Jeg velger å tro på 2024.