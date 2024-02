Visit Vesterålen får tilført ny kapital gjennom en emisjon. Dermed er videre drift sikret for selskapet.

Det opplyser styreleder Ida Martinsen til VOL etter torsdagens ekstraordinære generalforsamling i selskapet.

Emisjonen ble der vedtatt og gjennomført.

Bø kommune deltar i emisjonen ved å kjøpe flere aksjer i selskapet, i tillegg til andre næringslivsaktører.

Selskapet holdt generalforsamling også forrige uke. Da ble det klart at pengene ikke enda var på plass, men man fikk ytterligere en uke på seg til å sikre forpliktelser, før en ny ekstraordinær generalforsaling skulle avholdes denne uken.

Trengte millioner

Visit Vesterålen har over lengre tid vært i en vanskelig situasjon.

I høst ble det klart at selskapet hadde fått i fanget en uhåndterlig millionregning for pensjonsforpliktelser som stammet fra før selskapet ble skilt ut som et eget selskap fra daværende Vesterålen regionråd i 2021.

Samtidig var selskapets avtaler med vesterålskommunene, om kjøp av tjenester, i ferd med å løpe ut - uten at noen av kommunene hadde forlenget siden avtaler.

Kontrakter som utgjør en avgjørende del av selskapets årlige inntekter og driftsgrunnlag.

Varslet mulig nedleggelse

I januar ble det klart at kun to kommuner, Sortland og Bø, hadde lagt inn avtale om kjøp av tjenester fra Visit Vesterålen inn i sine budsjetter for 2024.

Samtidig trengte selskapet å styrke egenkapitalen for fortsatt levedyktighet.

I et møte i Vesterålsrådets styre i januar ble det vedtatt at Vesterålsrådet overtar millionregningen til tidligere pensjonsforpliktelser i selskapet.

Samtidig fremgikk det at selskapet trengte én million kroner i form av forpliktelser fra de gjenværende kommunene som ikke hadde vedtatt kjøp av tjenester enda, og ytterligere 1,5 millioner kroner i innskudd fra investorer til å styrke egenkapitalen gjennom en emisjon.

Hvis ikke varslet selskapet nær umiddelbar nedleggelse av hele virksomheten.

Forlenget avtalene - unntatt Hadsel

Siden har Andøy vedtatt å forlenge sin avtale med Visit Vesterålen.

Det har også Øksnes kommune.

I Hadsel skal saken behandles i slutten av februar, men innstillingen til saken er positiv, ifølge selskapet.

Bø kjøpte flere aksjer

Til VOL uttaler styreleder Martinsen etter generalforsamlingen, at når det nå er klart at Sortland, Bø, Øksnes og Andøy har benyttet seg av muligheten til å forlenge avtalen om kjøp av reiselivstjenester ut 2024, samt at Hadsel har stilt seg positivt og Vesterålsrådet tidligere har vedtatt å overta pensjonsforpliktelsene i selskapet fra før 2021, så utgjør det i sum at Visit Vesterålen er sikret et solid grunnlag for videre drift.

– Næringslivet i Vesterålen og kommunene har i fellesskap trådt til og bidratt til at Vesterålen også i fortsettelsen har et destinasjonsselskap, sier Martinsen.

Bø kommune er blant aktørene som har valgt å gå inn med penger for å berge selskapet, og kjøper flere aksjer i emisjonen.

Det gjør også aktører fra næringslivet i Vesterålen. Til sammen har selskapet nå fått 48 aksjonærer, hvor alle Vesterålskommunene er representert blant disse, forteller Martinsen.

Ny strategi

Styreleder i Visit Vesterålen Ida Martinsen. Foto: Arkiv / Egga Utvikling

– Denne prosessen har vist at mange har tro på at et felles destinasjonsselskap for Vesterålen er veien å gå for å utvikle reiselivet, i stedet for at den enkelte kommune eller reiselivsbedrift skal jobbe hver for seg, skriver Martinsen til VOL.

Hun oppgir at det nå skal utarbeides en ny strategi for selskapet Visit Vesterålen. Og at det da er naturlig at aksjonærene blir invitert med inn i prosessen og får gi innspill om hva som er viktig for dem.

– Visit Vesterålen skal spille en rolle i å utvikle Vesterålen som et bærekraftig og helårlig reisemål. Jeg mener vi er i en heldig posisjon i Vesterålen, vi sitter på et produkt som stadig flere oppdager og som kan skape verdier for regionen på flere områder. Og så får vi ha fokus på å bygge en felles, sterk merkevare - «Vesterålen», sier Martinsen.

