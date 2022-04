– Utviklingen drives av en person i 50-årene, som rekrutterer til miljøet. Flere av personene som rekrutteres er unge, sårbare, arbeidsledige og tilhører narkotikamiljøet, sier Per Erik Kalland Hagen, leder for politiet i Lofoten og Vesterålen, i en pressemelding mandag.

Politiet skriver at de den siste tiden har registrert økt aktivitet. Ifølge pressemeldingen er ikke politiet kjent med at medlemmene, eller de som rekrutteres inn i Outlaws MC, har motorsykkel eller førerkort for MC.

– Outlaws MC er en av de mest aktive kriminelle 1% MC-klubbene i Norge. Brorparten av medlemmene er dømt for forhold som vold, trusler, narkotika og torpedovirksomhet. Dette kan imidlertid variere fra avdeling til avdeling, sier Kalland Hagen.

Per Erik Kalland Hagen, leder for politiet i Lofoten og Vesterålen. Foto: Politiet

I pressemeldingen skriver politiet at den viktige jobben mot kriminelle MC-miljøer er forankret i både Stortinget, regjeringen og Kommunenes Sentralforbund. Dette gjelder ikke bare Outlaws MC, men også andre klubber som tilkjennegir at de ikke forholder seg til samfunnets normer og regler.

Ifølge politiet går personene ofte åpenlyst i MC-vest med merker eller i "support"- klær.

– Lav terskel for å melde fra

I Vesterålen har allerede fire kommuner gjort et vedtak om at kriminelle nettverk er uønsket både i den enkelte kommune, og regionen Vesterålen. 1%-klubbene inngår i dette vedtaket.

Politiet skriver at de prioriterer bekjempelsen av disse miljøene.

– Vi er kjent med at flere personer har sluttet, men at også nye kommer til. Alle kommuner, samfunnsaktører og gode krefter anmodes til å stille opp for å vise at vi ikke aksepterer dette i våre lokalmiljø. Publikum skal ha lav terskel for å melde ifra til politiet. Det understrekes at kriminelle 1%-miljøer ikke må forveksles med de lovlydige motorsykkelklubbene, sier Kalland Hagen.