VOL har samlet de mest leste pluss-sakene og åpne sakene på et sted, og i listen under får du hele oversikten.

Vi gjør oppmerksom på at det er flere alvorlige hendelser i begge listene.

Her er de ti pluss-sakene som engasjerte VOLs abonnenter mest:

10. Beslagla cannabisplantasje i Vesterålen

Foto: Cathrine Kaspersen

Den tiende mest leste saken på VOL i 2023 var saken om cannabisplantasjen som ble beslaglagt av politiet i juni. Over 5.300 leste at politiet kunne fortelle at et stort antall planter var beslaglagt, og at to personer, en mann og en dame, var pågrepet og mistenkt i saken.

9. Konkurs for blomsterbutikker

Foto: Dagny Elisabeth Ulland

I august gikk både Blomsterbutikken Sortland og Bø Blomster konkurs. Begge hadde samme eier. Over 5.400 leste om butikkene som snart gjenoppstod med nytt eierskap fra samme familie.

8. Ble bortvist da hun plukket molter

Foto: Aurora Sæverud

VOL skrev i sommer flere saker om konfliktene som kan oppstå mellom molteplukkere og grunneiere. Over 5.600 abonnenter leste om Vivi Stavem som ble bortvist da hun plukket molter på Roksøy.

7. Avskjediget økonomisjef sendte varsler

Foto: Tone M. Sørensen

2023 var et turbulent år for kommuneadministrasjonen i Bø. Både kommunedirektøren og økonomisjefen ble suspendert i april. Senere inngikk kommunen sluttavtale med tidligere kommunedirektør Gunnstein Flø Rasmussen, mens tidligere økonomisjef Ibrahima Mboob har inngått forlik med kommunen der han får 1,3 millioner kroner og fortsetter å jobbe i kommunen, men i en annen stilling.

I august skrev VOL om varslene Ibrahima Mboob sendte mot blant annet ordfører Sture Pedersen i forkant av suspensjonen. Saken ble lest av over 5.600 abonnenter.

Foto: Rune Nybrott Hals

6. Ventet i over tre år på møbler

VOL skrev i 2023 flere saker om Rocka Møbler som i løpet av året oppløste virksomheten på Sortland og deretter åpnet nytt utsalgssted i Drøbak. Saken om Marianne som ventet over tre år på møbler ble lest av over 6.000.

5. Kritisk til manglende oppfølging fra kommunens kriseteam

Foto: Privat

Over 6.400 VOL-abonnenter leste saken om Tone-Merethe Jenssen som i april stod frem og kritiserte manglende hjelp og oppfølging av datteren fra kriseteamet i Hadsel, etter at datterens samboer omkom i den tragiske snøskuterulykken på Haukenes 12. januar.

4. Eiendomsoverdragelser i desember

Foto: Arkiv/Ulrik Haug

Oversikten over eiendomsoverdragelser som VOL publiserer hver måned leses av mange, og flertallet av disse listene har over 5.000 lesere. Saken om overdragelsene i desember 2022 er den mest leste med over 6.400 lesere.

Og her finner du alle de andre eiendomsoversiktene som ble publisert i 2023:

Januar, februar, mars, april, mai, juni, juli, august, september, oktober, november.

3. Kyrre Carlsen om konflikten i Holmstaddalen

Storfe- og sauebonde Kyrre Carlsen i Holmstaddalen fortalte VOL om en langvarig familiteragedie der slektning står mot slektning og ingen så langt ser noen løsning. Foto: Thor-Ivar Guldberg

I mai fortalte Kyrre Carlsen om sitt syn på den langvarige familiekonflikten som har foregått i Holmstaddalen hvor slektning står mot slektning. Over 6.600 lesere har klikket seg inn på saken i 2023. Konflikten har i 2023 også vært gjenstand for behandling i Formannskapet.

2. Rocka Møbler

Rocka Møbler pakket i 2023 sammen og la ned virksomheten på Sortland. Foto: Ole-Kristian Anfinsen / Arkiv

Den andre saken om Rocka Møbler som kom med blant VOLs topp ti mest leste abonnementssaker i 2023. Over 6.800 abonnenter leste saken om Ebrahim Alavi som ikke var nådig i sin kritikk mot Rocka Møbler på Sortland etter å ha ventet i over et år på møbelet han hadde bestilt derfra.

1. Omfattende kritikk mot tattoostudio

Lederen i bransjeorganisasjonen Norsk Tattoounion, Kari Kjelskau, fortalte til VOL at de hadde fått høre mye om det aktuele tatoveringsstudioet på Sortland. Foto: Privat

Den mest leste pluss-saken på VOL i 2023 ble publisert allerede 28. januar.

Over 7.500 VOL-abonnenter leste saken om et tatoverings- og piercingstudio på Sortland som var gjenstand for omfattende kritikk fra både kunder og ansatte. Driveren av studioet benektet til VOL at det foregikk ulovligheter.

Og dette er de ti mest leste åpne sakene på VOL i året som er gått:

10. Årets vesteråling

9. Enebolig totalskadd i brann

8. Dødsulykke ved Gausvik

7. Omkom i bilbrann

6. Boligbrann

5. Molteplukking

4. Snøskuterulykke

3. Valgresultatene

Alle VOLs saker om valgoppgjøret hadde svært mange lesere, og flere av dem kunne alene forsvare en plass på listen over topp 10 mest leste åpne saker i 2023. Vi har gitt plassen til Valgoppgjøret i Sortland som med over 25.000 lesere er den tredje mest leste åpne saken på VOL i 2023.

De andre valgoppgjørene kan du lese om her:

2. Kvinne i 50-årene funnet død

1. Funn av død person på Sortland