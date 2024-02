Søndagen har vært rolig for Noranett i Andøy, skriver nettsjef Terje H. Andreassen i en pressemelding søndag kveld.

– Med god hjelp fikk vi rettet alle feilene i lavspentnettet lørdag, foruten Ramnan og en hyttekunde, og våre montører har fått seg en velfortjent hviledag, sier han.

Nå forbereder selskapet neste uke, og har to utfordringer:

Retting av hovedforsyningen og å klare å holde forbruket lavt nok.

Entreprenøren kommer mandag

Andreassen sier at entreprenøren som skal reparere hovedforsyninga er på vei nordover med både montører, deler og utstyret som trengs, og ankommer mandag.

– I går fikk vi gravd frem kablene, så alt skal være «dekket og klart» til de kommer, sier han.

– Fortsett å spare

Nettselskapet gir skryt til kundene, som har tatt beskjeden om å spare strøm på alvor. De registrerer også bedrifter som utfordrer hverandre til å minimere forbruket og setter pris på dette initiativet.

– Folk har vært veldig flinke. Nå håper vi bare at de holder ut noen dager til. I morgen er det mandag, og arbeidsplasser som har hatt strømmen mer eller mindre avslått i helga våkner til liv. Husk å tilpasse strømbruken hjemme når du drar på jobb i morgen, tipser Andreassen.

Sonevise utkoblinger

Det klargjøres for feilretting på 132 kV. Foto: Noranett Andøy

Søndag forberedte selskapet en plan for sonevise utkoblinger.

Andreassen forklarer at de i en presset situasjon har mulighet til å dele strømnettet i Andøy i soner og gjøre utkoblinger etter en plan. Det kan for eksempel være intervaller på to timer. Slik kan strømforbruket fordeles bedre når strømbehovet er høyere enn kapasiteten i nettet.

Dersom forbruket øker og nærmer seg grensen for strømmen som er tilgjengelig i nettet i Andøy, vil Noranett måtte begynne med slike sonevise utkoblinger for å unngå at alle blir strømløse igjen.

Informasjon via SMS

Skulle det bli nødvendig å iverksette planen opplyser selskapet at de vil publisere informasjon på sine nettsider, samt varsle hver enkelt kunde via SMS.

– Det vil gi en viss forutsigbarhet, og kan på mange måter sammenlignes med planlagte utkoblinger. Forskjellen er at det vil bli flere utkoblinger over en lengre periode, om nødvendig noen dager.

– Men det er ikke enkelt. Vi er blant annet lovpålagt i en slik situasjon å skjerme blant annet helseinstitusjoner og skoler, så det krever en del manuelle koblinger ute i nettet, forklarer han.

- Dette er jo ikke noe vi ønsker å gjennomføre. Men må vi så må vi. Jeg ber derfor alle om å holde forbruket nede også når arbeidsuka starter og når det blir kaldere ute, avslutter nettsjefen.