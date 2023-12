– Vi og våre entreprenører er forberedt på utfordrende forhold på vegene de neste dagene. Vi gjør kontinuerlige vurderinger, vi skal brøyte og strø, men det kommer til å bli noen krevende døgn. Trafikantene må også være beredt før de skal ut, uttaler seksjonsleder for vegdrift i Nordland fylkeskommune, Lars Petter Kaski i en pressemelding.

Meteorologene har sendt ut farevarsler på gult nivå om både snøskredfare og is som gjelder for Vesterålen, i tillegg til farevarsel om vindkast:

Snøskredvarselet gjelder i dag fredag og foreløpig til og med lørdag.

Lørdag er det i tillegg farevarsel om is.

Mens søndag er det foreløpig farevarsel om vind som gjelder.

Alle tre farevarslene er moderate, det vil si gule.

Rammer hele veinettet

Fra Statens vegvesen advares det om at det vil bli krevende kjøreforhold de nærmeste dagene.

Det gjelder spesielt i Nordland, men også i Troms og Finnmark.

– Vurder reisen din nøye. Hvis du må ut å kjøre; kjør etter forholdene og vis hensyn, oppfordrer Statens vegvesen.

Statens vegvesen opplyser at uværet vil ramme hele veinettet - ikke bare de kjente værutsatte strekningene.

De oppfordrer derfor alle som skal ut på veien om å sjekke vær- og føreforholdene før de eventuelt legger ut på tur.

Venter utfordringer i kollektivtrafikken

Også kollektivtrafikken ventes å rammes av uværet.

– Vær forberedt på at reiser med buss, ferje og hurtigbåt kan bli påvirket av vær og vind de neste dagene. Beregn god tid og følg med på trafikkmeldingene, uttaler Marthe Andersen, faggruppeleder for salg- og markedsutvikling i Nordland fylkeskommune i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Rådet fra Andersen er at de kollektivreisende beregner god tid, vurderer andre reisetidspunkt og følger med på endringer eller forsinkelser i kollektivtrafikken gjennom nettsiden Reis Nordland.

– De som skal reise med buss må være forberedt på at føret og fremkommeligheten kan innebære forsinkelser eller innstillinger. De som skal ta turen med båt eller ferje bør merke seg at det er meldt mye og sterk vind, så også der kan det bli avvik.

– Avpass farten etter vær og føre

Oppfordringen fra seksjonsleder for vegdrift i Nordland fylkeskommune, Lars Petter Kaski til trafikantene er at de sørger for å være skodd etter forholdene og ha gode dekk. Førere av store kjøretøy må bruke kjetting når det er behov for det.

– Avpass farten etter vær og føre. Hold avstand til kjøretøyene foran deg. Beregn god tid hvis du må ut på vegen og følg med på trafikkmeldingene, understreker Kaski.

Etter lang tid med lave temperaturer er det nå fare for glattere veger, påpeker han:

– Når varm luft og regn treffer den kalde bakken kan det fryse til og bli veldig glatt. Vekslende forhold vil utfordre oss. Strøsand kan blåse og regne bort.

Oppdaterte trafikkmeldinger finnes på vegvesen.no/trafikk