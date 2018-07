Fortsetter å søke i privat regi

Øksnes

Onsdag ble det organiserte søket etter savnete Truls Henrik Johansen (23), avsluttet uten funn. Politiet sendte ut ei pressemelding om dette like etter klokken halv elleve onsdag.

«Etter en grundig vurdering avsluttes i dag det aktive søkearbeidet og man går over i en overvåkingsfase. Det vil si at vi vil følge med på land og i havoverflaten, men det det vil ikke foregå letearbeid med den systematikk og intensitet som har vært i de snart seks ukene som har gått,» står det i pressemeldinga.

Imidlertid pågikk søket også etter at pressemeldingen var sendt ut. Fram til klokken 21.00 onsdag, var MS «Viljar» ute i fullt søk med politi om bord. Søket ble avsluttet på kvelden uten av det ble gjort noe funn. Torsdag blir det ikke gjennomført noe søk av de frivillige, men planen er å fortsette.

– Det blir litt mer søk i privat regi, sier Andre Reinholdtsen til VOL.

– Går til søket

I morgen kveld, fredag, går auksjonen ut i forbindelse med bilde fra Gunn Vottestad.

– Vi håper vi skal nå 850.000 kroner i løpet av morgendagen, sier initiativtaker til innsamlinga Eirin Hansen.

Nå ligger prisen på bildet på 6.000 kroner, og man håper at det skal nå en salgssum på 8.000 kroner. Galleri Vesterålen har sponset innrammingen av bildet.

– Mesteparten av midlene kommer til å gå til ROV-søket. Så lenge de søker og så lenge det er penger til det, så er det rov-en som er prioritet. Om så hver eneste krone går til søket, så er det formålet med fondet og det som det er samlet inn til, sier Hansen.

– Andre Reinholdtsen har ennå håp og han vil fortsette å søke. Det er etter ønske fra familien at han fortsetter å søke, sier hun.

I løpet av de nærmeste dagene skal de frivillige i søket og familien samles og gjøre et regnestykke sammen med initiativtakeren til minnefondet.

– Om der er penger til overs, ønsker familien at andre som har bidratt skal få en påskjønnelse, sier Hansen.

– Krysser fingrene og håper

Hun håper at flere bedrifter ønsker å bidra til minnefondet.

– Jeg var i kontakt med Vesterålskraft og de har gitt en støtte til fondet på 10.000 kroner, noe jeg var flott, sier Hansen.

– Det var trist lesning at politiet har gitt opp, men vi er glade for at Andre ikke gir seg ennå. De skal prøve å få til et møte med politiet i dag, og starte opp søket igjen i morgen.

– Han har lagt så mye jobb i dette at han håper at man skal få en positiv slutt, at man finner han, sier Hansen.

– All ære til Andre at han vil fortsette å søke, så er det bare å krysse fingrene og håpe, legger hun til.

