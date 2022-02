Vinter-OL i Beijing utviklet seg til å bli et reneste «klondyke» for Norge. Nå handler det om å sole seg i glansen mens vi kan.

Johannes Thingnes Bø ble kongen av OL i Beijing da han gikk inn til sitt fjerde gull (to individuelle, to på stafetter) i lekene fredag morgen. Stryningens bravader på standplass og i løypene i Beijing har vært med på å bidra til et rekord-OL for Norge, med hele 15 gull. Det er ny rekord uansett nasjon i et vinter-OL, en gullmedalje mer enn Norge og Tyskland endte opp med i 2018, og Canada fra sitt eget OL på hjemmebane i Vancouver i 2010. Norge leder medaljestatistikken med fem gullmedaljer mer enn Tyskland når 12 øvelser gjenstår i Beijing. Med 34 medaljer totalt (15–8–11) etter de 97 øvelsene der medaljene har blitt delt ut så langt. Det er sju færre enn Norge endte med etter alle øvelsene i 2018. Med tanke på øvelsesprogrammet som gjenstår, står trolig den rekorden frem til lekene i Milano/Cortina om fire år.

I den norske gullrusen har vi fått styrket nasjonalfølelsen igjen, men det spørs om ikke den norske gullrekorden bør nytes mens den er fersk, for det er langt fra sikkert Norge kan stille like slagkraftig tropp i Italia om fire år. Spørsmålet er nemlig hvor mange av de norske profilene som vil satse fire nye år ... Flere av medaljevinnerne er nemlig på vei inn i sine siste gylne år av sine idrettskarrierer. Jørgen Graabak signaliserte etter lagkonkurransen at han trolig ville gå for fire nye år, men fredag kom Therese Johaug med beskjeden om at tremila på søndag er hennes siste OL-renn. Heller ikke Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff, som begge vil være 35 år i 2026, har villet bekrefte at de går for fire nye år. Johaug, Eckhoff og Olsbu Røiseland har vært delaktig i fem gull så langt i OL. Tar en med langrennsløperne Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg, som ikke kom seg til OL, er det tynt bakover i rekkene i kvinnelangrenn, en gren som har vært garantist for norske gull siden 2010. I tillegg er det flere utøvere som trolig teller på knappene med tanke på om de vil legge opp en ny fireårsplan frem mot et nytt OL. Men for utøverne i nordiske grener er det et VM på hjemmebane i Trondheim i 2025 som mange vil ha med seg, og da kan det, som Graabak i flere intervjuer var inne på, være fristende å gå for ytterligere en sesong.

Therese Johaug har signalisert at tremila søndag er hennes siste OL-løp. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Norske utøvere har også vært med freeski- og snøbrettøvelsene fremover og heve nivået. Heller ikke disse utøverne er det noen garanti at vi får nyte av i lange drag. I disse øvelsene ligger det liten økonomi i å delta i et OL. Ståle Sandbech uttrykte for eksempel etter den siste snøbrettkonkurransen han kjørte, at han ville utforske andre sider innen snøbrettsporten. Freeski- og snøbrettkjørere henter mye av sine inntekter fra å lage filmer fra frikjøring. Dette kan fort gå ut over en sportslig satsing og gjøre OL-karrierene kortere.

Situasjonen skal ikke svartmales. For eksempel er mye på gang bak Sverre Lunde Pedersen og Håvard Holmefjord Lorentzen på skøytebanen. Løpere som Peder Kongshaug og Hallgeir Engebråten har fått sine gjennombrudd under OL. Begge har minst to OL til i beina, mens 21-årige Ragne Wiklund har etablert seg blant de bedre kvinnelige skøyteløperne. En gjennomsnittlig idrettskarriere er blitt lengre i løpet av de siste tiårene. En kan derfor håpe at noen av profilene i tenkeboksen velger å gå for fire nye år, og at vi kan heise flagget til deres ære også under lekene i Milano/Cortina om fire år.