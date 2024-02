To runder med uvær preget nyhetsbildet i Vesterålen og hele Nord-Norge forrige uke. Her har vi gjort en oppsummering av hvordan VOL omtalte uværet.

Her kunne du følge uværet

Mange brukte VOLs værstudio til å følge med på uværene som ramlet over Vesterålen forrige uke, og få med seg nyheter om farevarsler, stengte veier, status for kollektivtrafikken, med mer.

Vi publiserte 285 oppdateringer i værstudioet fra lørdag til fredag, og saken hadde over 114.000 visninger den siste uken.

Under uværet torsdag hadde VOL også et eget værstudio hvor vi dokumenterte skadene «Ingunn» påførte. Saken hadde over 12.000 visninger torsdag.

Her har vi også samlet noen av bildene VOLs journalister tok selv eller fikk tilsendt under uværet.

Lørdag: Varsler og kanselleringer

Flere hurtigruteskip ble værfast eller fikk redusert eller lagt om sin rute under uværet.

Det gjaldt også Havila.

Stillaset blafret i vinden

Svein Inge Lundli la ut en video av hvordan presenningen til stillaset rundt kirketårnet på Lødingen kirke blafret i vinden lørdag ettermiddag.

Mandag: «Hold på hatten»

Uværet som slo innover Vesterålen i helgen og toppet seg mandag fikk kun oransje farevarsel, men det var bare fordi vi er så vant med at det blåser her nordpå, ifølge meteorologen.

På Litløy fyr forberedte de seg på stormen.

Flere farevarsler og oppfordringer ble sendt ut i påvente av uværet.

Vegtrafikksentralen var fornøyd med at folk holdt seg relativt i ro med de dårlige føreforholdene som var meldt.

Du vet det blir blåst når Widerøe kansellerer alle avganger, og det gjorde de.

Skred i Gullesfjordbotn

Tidlig mandag morgen gikk et snø- og sørpeskred i Gullesfjordbotn. I flere dager var riksvei 85 sperret av, og eneste vei ut og inn av Vesterålen var med ferge - når disse gikk.

Strømstans

Uværet torsdag slo ut strømmen i hele Andøy, men allerede under mandagens uvær begynte strømselskapene å få driftsutfordringer.

Også mobilnettet fikk problemer enkelte steder

Tjeldsundbrua

Vinden slo trolig ut vindmåleren på Tjeldsundbroen allerede mandag, som deretter måtte åpnes og stenges manuelt.

Ødeleggelser: Tak på ville ferder

Stormen torsdag tok med seg mange tak, men det gjorde også mandagens uvær.

Men i Andenes Havn tok de stormen helt med ro.

Været som slo innover Vesterålen mandag fikk nasjonal oppmerksomhet, og VOL bidro i VGTVs dekning av blæsten.

Litløy

På Litløy kjente de vinden godt.

Værfast

Karl Øyvind ble værfast mandag, og fikk en strabasiøs og lang reise for å komme seg hjem, mens uværene skylte over Vesterålen.

Tirsdag: Stille mellom stormene

Tirsdag var det bare å stålsette seg for torsdagen som skulle bringe en ny runde med uvær.

Også tirsdag blåste det godt nok til at Tjeldsundbroen tidvis måtte stenge. Det respekterte ikke alle bilister.

Onsdag: Beredskap

Kommunene begynte onsdag å forberede seg på torsdagen, hvor alvorligheten i varselet for Vesterålen gradvis ble oppgradert, og etterhvert rødt.

Også strømleverandørene forberedte seg.

Politiet advarte mot ferdsel ute og oppfordret til å holde seg inne torsdag. På Richard With Hotell på Stokmarknes ble det imidlertid invitert til «orkanlunsj». Det falt ikke i smak hos alle.

Noe senere ble varselet oppgradert til rødt også for Vesterålen.

På Andøya måtte Sivilforsvaret hjelpe til, mens mobilnettet fortsatt var nede.

Torsdag: «Ingunn»

Torsdag formiddag slo «Inngunn» først innover Hadsel og Bø. På Galleri Uvær håpet de å komme uskadet gjennom stormen.

I Bø blåste vinden inn vinduet på Coopen på Straume. Butikken måtte dermed stenge.

På nordspissen av Andøya hadde de i flere dager vært uten DAB og Riks-Tv, til frustrasjon for mange. Telenor kunne fortelle at DAB-senderen hadde blåst ned onsdag.

Flere trær som har stått støtt i generasjoner ved Sortland kirke måtte gi tapt da «Ingunn» kom.

På de vanskelige føreforholdene tok en uheldig fører turen ned en skrent, gjennom en hage og over en støttemur.

Mens det blåste som værst sør i Vesterålen var det enda vindstille på Andenes. Men snart kom «Ingunn» også dit.

Vær og føre skapte problemer for de trafikkantene som var nødt til å trosse uværet.

Etter «Ingunn»

Etter at stormen hadde passert begynte skadene å materialisere seg.

I Andøy tok «Ingunn» med seg strømmen da hun for.

Også andre steder i Vesterålen ble strømmen tatt av «Ingunn».

Vi spurte meteorologen om vindmålingene under «Ingunn», men vinden kan ha vært så kraftig under uværet at vindmålerne ikke klarte å målen den.

Værvarselet ble iallefall bedre.

Lysløypa på Melbu var fortsatt uten strøm etter første runde med storm, og det er vanskelig å si når den vil være tilbake i stand.

I Bø er det store skader flere steder etter Ingunn.

Været gjør det vanskelig for ambulansetjenesten på Sortland som lever i midlertidige fasiliteter.